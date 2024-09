Am Ende der Pfalzmeisterschaft der Voltigierer jubelten noch einmal die Gastgeber. Das Team des RFV Schwegenheim, der das Voltigierturnier im Rahmen der Pfalzmeisterschaft in Zeiskam ausrichtete, sicherte sich am Sonntag den Mannschaftstitel vor den Teams aus Standenbühl und Herxheim.

Auch sonst hatten die Schwegenheimerinnen Grund zur Freude: Denn Lara Veths Höhenflug hält an. Die 16-Jährige aus Forst, die im zweiten Jahr für Schwegenheim startet und zuvor in Bad Dürkheim das Voltigieren gelernt hatte, gewann am Samstag souverän den Titel bei den Junioren. Wie 2023 wurde sie auch 2024 Landes- und Pfalzmeisterin in ihrer Altersklasse. Vor zwei Wochen hat Veth bei der deutschen Jugendmeisterschaft in Prussendorf ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie Platz fünf belegte und im Finale die drittbeste Kür zeigte. Bundestrainer Kai Vorberg ist auf die Pfälzerin aufmerksam geworden, im Oktober wird er sich Veths internationalen Start in Belgien anschauen. „Es ist schön, dass sich das viele Training auszahlt“, sagte Veth.

Am Samstag kämpfte sie auf Dajan an der Longe von Jacqueline Kappis vor allem mit den tropischen Bedingungen. „Die Hitze und ich sind keine Freunde“, bemerkte sie lachend. Mit ihrer Kür war sie zufrieden, mit ihren Pflichtübungen nicht. Und doch lag sie sehr deutlich vor Michelle Husser (Bundenbacherhöhe) und Kathi Eichenlaub ( Herxheim).

Steverding auf Kurs

Mannschafts-Welt- und Europameisterin Hannah Steverding (Herxheim) ging auf Royal Flash an der Longe von Sophie Kuhn als Favoritin bei den Senioren an den Start und wurde dieser Rolle gerecht. „Die Pflicht war ganz gut, die Kür wurde am Ende etwas unsauber“, bemerkte die 25-Jährige. Hinter Steverding reihte sich die Schwegenheimerin Emma Ziehl ein, die bei der DJM in der U21-Klasse mit Rang sechs aufhorchen hatte lassen. Bronze ging an Mira Thiel (Bad Dürkheim). Die Siegerschleife bei den Herren sicherte sich konkurrenzlos der Herxheimer Jonathan Geib auf Diacontina (Longe: Sophie Kuhn).

Mit einer bemerkenswerten Leistung gewann die 13-jährige Herxheimerin Mira Krzyzanowski auf Eldorado an der Longe von Sophie Kuhn den Pfalzmeistertitel in der U14-Altersklasse. Sie siegte deutlich vor Mira Vollmer (Bad Dürkheim) und Mayla Becker (PSG Zweibrücken).