Pascal Ackermann und Martin Salmon sind Neulinge bei der Spanien-Rundfahrt. Die Anstiege verlangen ihnen alles ab, aber die gute Laune hält. Es wird auch über Pfälzer Wein geredet. An Salmons 23. Geburtstag feierte Ackermann einen Etappensieg – und es soll noch einer her.

Die Italiener nennen die Gruppe der Wasserträger und Sprinter, die am Berg zurückgefallen sind, „Gruppetto“, die Franzosen sagen „l’Autobus“. Die Abgehängten haben immer nur eines im Auge, sie wollen innerhalb des Zeitlimits im Ziel ankommen, um nicht ausgeschlossen zu werden. „Wir hatten noch nie Stress mit der Karenzzeit. Im Gruppetto hast du viel Zeit. Ich habe mich viel mit Martin unterhalten, hat echt Spaß gemacht“, berichtete Pascal Ackermann per Sprachnachricht vom täglichen Rendezvous zweier Pfälzer in Nordspanien. „Wir sind jeden Tag in der gleichen Gruppe. Ich muss da lachen, denn eigentlich ist Martin ein extrem guter Bergfahrer. Aber die Rundfahrt ist sauschwer, das Level unglaublich hoch. Über einen, der das erste Jahr im Profifeld ist, muss ich sagen: Respekt, dass er das so übersteht.“

„Wir reden über Gott und die Welt“

Ackermann (26), der Sprinter des Bora-hansgrohe-Teams, der die 9. Etappe gewann, und Martin Salmon (23), der Wasserträger in der Sunweb-Mannschaft, haben sich in der Schicksalsgemeinschaft angefreundet. „Wir kennen uns aber schon, seit unsere Väter die Pfälzer Rennen gegeneinander gefahren sind“, schrieb Salmon, „Pascal ist ein guter Gruppetto-Kumpane, der mir hilft, diese Vuelta sorgenfrei zu überstehen.“ Und was erzählen sie sich so? „Ach“, schrieb Salmon, „wir reden über Gott und die Welt, über guten Pfälzer Wein und den nächsten Berg.“ Er feierte vergangenen Donnerstag seinen 23. Geburtstag: „Es gab Kuchen, wie immer bei solchen Anlässen, und es war schön, den Podestplatz von Max Kanter feiern zu können.“ Etappensieger war kein anderer als – Pascal Ackermann.

„Wenn er bei mir bleibt, ist er relativ sicher. Wir Pfälzer müssen ja zusammenhalten“, sagte Ackermann mit einem Augenzwinkern. Er ist um genau eine Drei-Wochen-Rundfahrt erfahrener, aber auch älter und erfolgreicher. 2019 gewann der Minfelder zwei Etappen beim Giro, der Dudenhofener Salmon hat bei der Vuelta seine Feuertaufe zu bestehen. „Anfangs war es schwerer als erwartet, die Berge hochzukloppen. Mit der Zeit finde ich ein Gefühl dafür, wo ich bolzen muss und wo ich sparen kann“, erklärte Salmon.

Drei Minuten auseinander

Ein Mythos für beide: der Alto de L’Angliru am Sonntag, ein steiler Berg in Asturien, an dem 1258 Höhenmeter auf einer Strecke von 12,55 Kilometern zurückzulegen sind. 28:46 Minuten verlor Ackermann an dieser Rampe auf Etappensieger Hugh Carthy, 29:19 Salmon. In der Gesamtwertung liegen die beiden drei Minuten auseinander. „Ich kannte den Berg nicht, aber er war definitiv so steil, wie jeder davor sagte“, gestand „Ackes“. Und Salmon meinte: „Drei der letzten zehn Kilometer fühlten sich locker an. Es wurde mit jedem Kilometer steiler, aber dennoch gut zu überwinden, vor allem mit der mickrigen Übersetzung.“

Am Ruhetag regnete es

Am Montag war der zweite Ruhetag, es regnete. Offen war am Morgen, „ob wir noch trainieren. Aber vielleicht lassen wir es, denn am Dienstag ist eh Zeitfahren, das kann man recht entspannt angehen“, blickte Pascal Ackermann voraus. Dann folgen zwei wellige Etappen, noch ein paar Berge und eben am Sonntag die Sprintankunft in Madrid. „Wir wollen noch eine Etappe gewinnen. Meine Form ist gut, ich habe noch Reserven, habe viel für den Kopf gemacht und das Team ist richtig gut drauf. Es heißt für uns Vollgas“, sagte der schnelle Südpfälzer: „Und dann kommt die wohlverdiente Pause.“

Ein Tagessieg fehlt dem deutschen Rennstall Sunweb noch. „Wir kommen dem aber immer näher“, glaubt Martin Salmon, dessen Aufgabe in den zurückliegenden zwei Wochen fest umrissen war: „Auf Tageserfolg arbeiten, stets die Ausreißergruppe besetzen und den Sprint für Max vorbereiten. Alles, so würde ich behaupten, ist uns gut gelungen.“

In der Blase sicher und abgeschirmt

Martin Salmon macht einen entspannten, glücklichen Eindruck. Wie Pascal Ackermann fühlt auch er sich sicher und abgeschirmt in der Blase, in der sie sich bewegen. „Wir sind froh, Rennen fahren zu dürfen, dafür leben wir Rennfahrer schließlich“, sagt Salmon, der sich als Junior vor fünf Jahren, als er WM-Fünfter in Richmond war, erst am Gedanken erwärmte, Radprofi zu werden. Nun ist er es. Vor drei Wochen war er sich keineswegs sicher, jemals die Vuelta fahren zu können, und jetzt ist sie schon bald zu Ende.