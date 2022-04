Dieser Titel hatte dem Traumpaar der Dressur noch gefehlt: Mit fast 91 Prozent aller Punkte gewannen Jessica von Bredow-Werndl und ihre Stute Dalera, die amtierenden Doppel-Olympiasiegerinnen, am späten Samstagabend das Weltcup-Finale in Dresden.

Ein emotionaler Abschied auf Zeit für die 36-jährige Reiterin aus dem bayerischen Aubenhausen, denn: „Es wird für fünf bis sechs Monate das letzte Turnier für uns sein, aber nach meiner Babypause kommen wir zurück!“ Von Bredow-Werndl wird zum zweiten Mal Mutter. „Es hat sich heute besser angefühlt als in Tokio – ich würde sogar sagen, es hat sich besser angefühlt denn je“, war sie abermals von Dalera völlig hingerissen – ebenso wie die 8000 Zuschauer in Leipzig.

Weihegold würdevoll verabschiedet

Platz zwei ging an die Dänin Cathrine Dufour mit ihrem erst zehnjährigen Vamos Amigos. „Es war das erste Weltcup-Finale für mich und für Vamos. Er war eine Bombe heute! Ich bin superstolz auf ihn, und dieses Ergebnis ist weit über dem, was ich erwartet habe“, schwärmte sie und brachte sich in Position als Medaillenkandidatin für die WM im August in Herning, wo sie ein Heimspiel haben wird. Dritte wurde – wie erhofft – Isabell Werth, die damit ihr Pferd Weihegold 17-jährig und topfit in den sportlichen Ruhestand entließ: „Ich bin überglücklich, dass ich diese außergewöhnliche Stute auf diesem Niveau verabschieden konnte. Ich bin sehr stolz auf sie. Sie geht jetzt zurück zu ihrer Züchterin und soll ein Fohlen bekommen.“ Mit Weihegold hatte sie insgesamt dreimal das Weltcup-Finale gewonnen.