Alexander Zverev hat den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere nach einem nervenaufreibenden Fünf-Satz-Match verpasst. Der 23-Jährige verlor am Sonntag in New York im Endspiel gegen den Österreicher Dominic Thiem trotz einer 2:0-Satzführung noch. Ein unfassbares Match.

Es ging schon auf Mitternacht zu in New York, als Alexander Zverev am Sonntag zu seinem allerletzten US-Open-Termin erschien. Zverev saß in einem TV-Studio, er blickte auf eine Videoleinwand,