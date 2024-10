Lange sieht es für Alexander Zverev im Vierteilfinale des Tennisturniers in Wien gut aus. Sogar einen Rückstand im zweiten Satz holt der Hamburger auf. Und dennoch reicht es nicht.

Wien (dpa) - Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in Wien das Halbfinale verpasst und muss weiter auf den zweiten Titelgewinn dieses Jahres warten. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 verlor in der Runde der besten Acht mit 6:2, 6:7 (5:7), 4:6 gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

Dabei gewann der 27 Jahre alte Hamburger den ersten Satz noch souverän, konnte dieses Niveau aber nicht dauerhaft halten. In diesem Jahr konnte der Weltranglisten-Dritte bislang das Sandplatz-Turnier in Rom gewinnen. Er laboriert weiterhin an den Folgen einer Lungenentzündung.

Musetti trifft nun auf den an Nummer sieben gesetzten Briten Jack Draper, der in drei Sätzen den Tschechen Tomas Machac bezwang.

Wie bei den ersten beiden Auftritten in Wien präsentierte sich der topgesetzte Zverev zu Beginn in starker Verfassung und holte sich schnell den ersten Satz. Die anschließende Schwächephase schüttelte er zunächst ab, musste sich im Tie-Break aber doch geschlagen geben. Im dritten Satz lag Zverev schnell mit 0:3 hinten, kam noch einmal heran. Das nutzte aber nichts mehr.