New York (dpa) - Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev wird bei seinem ersten offiziellen Spiel auf der Profi-Tour nach der Corona-Pause auf den früheren Weltranglisten-Ersten Andy Murray treffen.

Der Schotte setzte sich beim Masters-Turnier in New York in drei Sätzen gegen Frances Tiafoe (USA) mit 7:6, 3:6, 6:1 durch. Zverev hatte zum Auftakt ein Freilos.

Der zweite Deutsche im Teilnehmerfeld, Davis-Cup-Profi Jan-Lennard Struff, hatte zuvor souverän die zweite Runde erreicht. Der 30 Jahre alte Warsteiner gewann gegen den Australier Alex de Minaur überraschend deutlich mit 6:2, 6:4.

Im parallel stattfindenden Frauen-Turnier ist die 16-jährige US-amerikanische Tennis-Hoffnung Cori Gauff bereits in der ersten Runde gescheitert. Gegen die Griechin Maria Sakkari unterlag Gauff klar mit 1:6, 3:6.

Die mit 4,67 Millionen Dollar dotierte Tennis-Veranstaltung wurde wegen der Coronavirus-Pandemie von Cincinnati nach New York verlegt und dient dort als Generalprobe für die am 31. August beginnenden US Open an gleicher Stelle. Beide Events werden unter sehr strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln ausgetragen.

Für die Männer ist es das erste Turnier seit der Corona-Pause. Die gesamte Tour war seit Anfang März unterbrochen. Die Frauen waren bereits Anfang August in Palermo aus der Pause zurückgekehrt. Einzige deutsche Starterin ist Laura Siegemund, die sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt hat.

