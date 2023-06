Alexander Zverev hat beim Tennis-Turnier im westfälischen Halle leicht und locker das Viertelfinale erreicht.

Halle/Westfalen (dpa) - Der Olympiasieger setzte sich im Achtelfinale gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 6:2, 6:4 durch. Zverev verwandelte bei hochsommerlichen Temperaturen in der gut besuchten OWL Arena nach 75 Minuten seinen dritten Matchball. Im Viertelfinale bekommt es der 26-Jährige am Freitag mit Nicolas Jarry zu tun. Der Chilene schaltete überraschend den an Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas aus.

Einen erfolgreichen Start in die Terra Wortmann Open legte auch Jan-Lennard Struff hin. Der aktuell beste deutsche Tennisprofi, der in der vergangenen Woche in Stuttgart das Finale erreicht hatte, gewann sein Auftaktmatch gegen den russischen Qualifikanten Roman Safiullin mit 6:1, 7:6 (7:4).

Struff trifft nun an diesem Donnerstag im Achtelfinale auf den Kasachen Alexander Bublik. Außerdem kämpft Yannick Hanfmann gegen den Russen Andrej Rubljow um den Einzug ins Viertelfinale.