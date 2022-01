Sydney (dpa) - Spitzenspieler Alexander Zverev hat für die deutschen Tennis-Herren im Duell mit Großbritannien beim ATP Cup ausgeglichen.

Der 24-jährige Hamburger siegte in Sydney gegen den Weltranglistenzwölften Cameron Norrie 7:6 (7:2), 6:1 und sicherte sich damit einen gelungenen Auftakt in das neue Jahr. Mit einem 1:1 geht die deutsche Herren-Auswahl damit in das entscheidende Doppel. Vor dem Zverev-Auftritt hatte Jan-Lennard Struff deutlich mit 1:6, 2:6 gegen Daniel Evans verloren.

Zverev auch im Doppel im Einsatz

Anders als erwartet trat Zverev anschließend auch im Doppel an. Kurzfristig ersetzte der Weltranglisten-Dritte den Doppelspezialisten Tim Pütz. Mit Kevin Krawietz bekommt es Zverev mit Evans und Jamie Murray zu tun.

Die weiteren deutschen Vorrundengegner am Dienstag und Donnerstag sind Kanada und die USA. Die vier Sieger aus den vier Vierergruppen erreichen das Halbfinale. Mit dem ATP Cup bereiten sich die Tennisprofis auf die Australian Open vor, die am 17. Januar in Melbourne losgehen. Zverev hat sich zum Ziel gesetzt, dort seinen ersten Grand-Slam-Titel zu holen.