Wie schon im Auftaktspiel hat Alexander Zverev beim Turnier in Wien erneut keine Mühe. Dabei glänzt der Olympiasieger von 2021 besonders mit einer Stärke.

Wien (dpa) - Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien souverän ins Viertelfinale eingezogen. Der Tennis-Olympiasieger von 2021 gewann in der Runde der besten 16 gegen den Amerikaner Marcos Giron in nur 72 Minuten mit 6:2, 7:5. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger trifft nun auf Lorenzo Musetti aus Italien, der kampflos gegen den Franzosen Gaël Monfils weiterkam.

Wie schon beim klaren Auftaktsieg gegen den Österreicher Joel Schwärzler hatte Zverev keine Mühe. Mitte des ersten Satzes nutzte er die Breakchance zum 4:2 und zog davon. Insgesamt gab der 27-Jährige bei eigenem Aufschlag in der kompletten Partie nur vier Punkte ab.

«Er hat unglaublich gut aufgeschlagen im zweiten Satz, deshalb bin ich sehr froh, dass ich es in zwei Sätzen geschafft habe», sagte Zverev, der weiter an den Folgen einer Lungenentzündung laboriert. «Ich bin nicht komplett fit. Es dauert Monate, aber ich fühle mich besser und besser.»