Sport Zverev bei French Open gegen Franzosen Bonzi

Alexander Zverev
Alexander Zverev hat für die French Open eine lösbare Auslosung bekommen. (Archivbild)

Mit dieser Auslosung kann Alexander Zverev gut leben. In Paris kämpft der Deutsche wieder einmal um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Paris (dpa) - Alexander Zverev bekommt es bei den French Open in der ersten Runde mit dem Franzosen Benjamin Bonzi zu tun. Das ergab die Auslosung in Paris. Zverev ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison nach der verletzungsbedingten Absage des spanischen Titelverteidigers Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt.

Im Halbfinale könnte es zu einem Duell mit Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien kommen. Der große Favorit Jannik Sinner spielt zunächst gegen den französischen Wildcard-Spieler Clement Tabur.

Ein schweres Los erwischte Daniel Altmaier, der auf den an Nummer vier gesetzten Felix Auger-Aliassime aus Kanada trifft. Bei den Frauen wartet auf Laura Siegemund eine harte Aufgabe. Die 38-Jährige trifft in der ersten Runde auf die Japanerin Naomi Osaka. Eva Lys spielt zum Auftakt gegen Petra
Marcinko aus Kroatien.

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