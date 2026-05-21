Mit dieser Auslosung kann Alexander Zverev gut leben. In Paris kämpft der Deutsche wieder einmal um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Paris (dpa) - Alexander Zverev bekommt es bei den French Open in der ersten Runde mit dem Franzosen Benjamin Bonzi zu tun. Das ergab die Auslosung in Paris. Zverev ist beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison nach der verletzungsbedingten Absage des spanischen Titelverteidigers Carlos Alcaraz an Nummer zwei gesetzt.

Im Halbfinale könnte es zu einem Duell mit Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien kommen. Der große Favorit Jannik Sinner spielt zunächst gegen den französischen Wildcard-Spieler Clement Tabur.

Ein schweres Los erwischte Daniel Altmaier, der auf den an Nummer vier gesetzten Felix Auger-Aliassime aus Kanada trifft. Bei den Frauen wartet auf Laura Siegemund eine harte Aufgabe. Die 38-Jährige trifft in der ersten Runde auf die Japanerin Naomi Osaka. Eva Lys spielt zum Auftakt gegen Petra

Marcinko aus Kroatien.