Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Mies und Kevin Krawietz sind zurück. Die zweimaligen French-Open-Gewinner haben eine Frühlingsoffensive gestartet. In München holten sie den Titel und waren in Gedanken bei Boris Becker.

Ein bisschen wehmütig ist Andreas Mies (31) auch gewesen. In den Stunden nach dem gemeinsamen Doppelsieg mit Kevin Krawietz in München dachte Mies auch an Boris Becker,