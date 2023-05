Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Es bleibt dabei, zwei Niederlagen in Serie sind für die Adler Mannheim in dieser Eishockey-Saison tabu. Nach dem 1:2 am Montag gegen Bremerhaven gewann der Spitzenreiter der Südgruppe am Donnerstagabend 3:2 (1:2, 0:0, 1:0; 1:0) nach Penaltyschießen bei den Kölner Haien.

„Zum Glück haben wir es über die Zeit gebracht“, gestand Torwart Dennis Endras aufatmend und meinte damit die heiklen letzten Minuten der Verlängerung. Aber im Penaltyschießen