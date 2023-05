Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Unterstützung ist größer, die Kabine bekannter und der Rasen den eigenen Anforderungen angepasst. So erklärt Marc Schnatterer die Leistungs-Diskrepanz des SV Waldhof in Heim- und Auswärtsspielen. Vor diesem Hintergrund ist es gut, dass die Mannheimer am Sonntag (14 Uhr) gegen den SC Verl im eigenen Stadion antreten.

Mannheim. „Man ist ein bisschen selbstbewusster, ein bisschen sicherer“, sagt Schnatterer: „Man kennt das Umfeld, man kennt die Verhältnisse.“ Der 35-Jährige