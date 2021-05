Ausgerechnet im Kellerduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen zeigen die Eulen Ludwigshafen Schwächen, von denen alle glaubten, dass sie längst abgestellt sind. Vielleicht hilft nun ein „Kann-Spiel“.

Natürlich war die Enttäuschung groß bei den Eulen Ludwigshafen am Sonntag nach der 26:28 (12:15)-Niederlage im Kellerduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen. „Wir hätten die Woche gerne vergoldet“, gestand Trainer Ben Matschke. Nach den Siegen beim HC Erlangen (24:19) und gegen den Bergischen HC (28:22) hatten alle auf den dritten Sieg innerhalb von sieben Tagen gehofft. Die Eulen wollten bis auf einen Zähler an HBW Balingen-Weilstetten (20:40 Punkte) heranrücken, das auf Rang 16 den ersten Nichtabstiegsplatz belegt.

„Wir hatten in der ersten Halbzeit viele Systemfehler, die wir in der Form schon lange, lange nicht mehr hatten. Jeder hatte eine Idee, er muss etwas anderes machen. Das hat mich in so einem Spiel geärgert“, haderte der Eulen-Trainer. Ebenso wie drei Gegenstöße, die nicht verwertet wurden, weil die Eulen an HSG-Torwart Bart Ravensbergen scheiterten. „Um ein Spiel zu drehen, müssen Gegenstöße rein. Das sind 90-Prozent-Chancen, da können wir nicht drei liegenlassen“, sagte Matschke. Nicht zuletzt kamen technische Fehler hinzu, die so von den Ludwigshafenern zuletzt nicht zu sehen waren.

Am Donnerstag geht es weiter

Und auch der gegen Erlangen und den Bergischen HC so starke Eulen-Torwart Martin Tomovski konnte diesmal nicht an seine Leistungen anknüpfen. Nach der Pause löste ihn bis zur 57. Minute Routinier Gorazd Škof ab. „Wir waren verwöhnt von zwei Spielen, wo unsere Torhüter überragend gehalten haben. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei Paraden, in der zweiten Halbzeit fünf. Dann müssen wir enger beieinander sein, dann müssen diese freien Chancen, die wir uns in Überzahl erarbeiten, einfach rein“, resümierte der Trainer. Der Sieg für Nordhorn, er war letztlich verdient – das sah auch Ben Matschke so.

„Viel Zeit haben wir nicht“, weiß der Trainer. Am Donnerstag (19 Uhr) müssen die Eulen beim TSV Hannover-Burgdorf antreten. Die Recken belegen mit 25:31 Punkten Platz 14. Das Spiel hätte ursprünglich am 25. März ausgetragen werden sollen, musste aber wegen eines Corona-Falls bei Hannover abgesagt werden.

Klimek: „Haben bessere Qualitäten“

„Wir wissen, wie man aufsteht. Nach der Niederlage gegen Essen sind wir auch wieder zurückgekommen. Wir wissen, was wir können. Wir wissen, dass wir gerade ein gutes System haben – vorne wie hinten“, betonte Spielmacher Dominik Mappes. „Ein Quäntchen Glück und ein, zwei Paraden mehr“, so könnte ein Erfolgsrezept bei den Niedersachsen aussehen, sagte der 26-Jährige.

Gegen Nordhorn habe sich die Mannschaft immer wieder von Kleinigkeiten nach unten ziehen lassen, sagte Kreisläufer Christian Klimek vor allen Dingen mit Blick auf die erste Hälfte. „Ich verstehe nicht, warum das so ist. Klar haben wir im Kopf, dass das ein Muss-Spiel für uns ist. In der zweiten Halbzeit spielen wir auf einmal so, als hätten wir keine erste Halbzeit gehabt“, rätselte der 31-Jährige. Er unterstreicht das, was sein Trainer auch in der Pause dem Team mitgab: „Wir haben bessere Qualitäten, in allen Belangen.“ Beim „Kann-Spiel“ in Hannover sollen diese wieder zu sehen sein ...