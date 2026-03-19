Der FK Pirmasens schafft im Pokalwettbewerb des Südwestdeutschen Fußball-Verbands Historisches, der FC Bienwald Kandel verdient sich viel Respekt.

„Der FKP steht erstmals zweimal hintereinander im Verbandspokal-Endspiel.“ Der Cheftrainer von Titelverteidiger Pirmasens, Daniel Paulus, war nach dem 3:2-Sieg im Halbfinale beim Verbandsliga-Vierten Kandel „heilfroh“. Auch wenn man eher von einem Zittersieg des Favoriten sprechen muss, sei er „megastolz“ auf seine Mannschaft. Schließlich steckte diese, obwohl „eine halbe Stamm-Elf gefehlt“ habe, einen zweimaligen Rückstand weg. Er lobte aber auch den „aufopferungsvollen Kampf“ des Außenseiters und räumte ein, dass sein Team „zweimal Glück“ gehabt hatte, als das Schiedsrichterteam beim vermeintlichen 2:0 für den FC Bienwald kurz der Pause eine Abseitsstellung sah und als der Ball in der 86. Minute nach dem Kunstschuss von Kandels 40-jährigem Spielertrainer Yasin Özcelik vom Aluminium wieder ins Feld sprang.

Die über 1000 Zuschauer erlebten auf dem Kunstrasen neben dem Bienwaldstadion („unser Wohnzimmer“, so Kandels Co-Spielertrainer Christian Liginger) weitere Kunstschüsse. Erst überwand Renaldo Balasa mit einem Geniestreich aus dem Mittelkreis FKP-Keeper Benjamin Reitz zum 1:0 in der fünften Spielminute – später parierte Reitz einen raffinierten Freistoß des Rumänen grandios. Wunderschön auch der Treffer von Nico Wiltz zum 2:2. Und das 3:2-Siegtor des eingewechselten Oskar Prokopchuk in der Nachspielzeit (im Fallen nach einer ganz speziellen Körperdrehung) hätte einst Gerd Müller wohl ähnlich gemacht.

Weiter live in ARD

Wo der FKP am 23. Mai in einer Neuauflage des Vorjahresfinals gegen Schott Mainz spielt, steht noch nicht fest. Fünf Austragungsorte kommen infrage: Weingarten, Mechtersheim, Kandel, die EWR-Arena in Worms und das Südweststadion in Ludwigshafen. Geregelt ist inzwischen, dass diese Partie und die Endspiele der anderen Landesverbände nach Auslaufen des Zehn-Jahres-Vertrags über einen neuen Zwischenanbieter weiter als „Finaltag der Amateure“ live in Konferenz in der ARD gezeigt wird.