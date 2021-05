Tennisprofi Maximilian Marterer (25, ATP-Rang 376, beste Platzierung 45) wurde vor zwei Jahren bekannt, als er im Achtelfinale der French Open gegen Rafael Nadal in drei Sätzen verlor. Am Wochenende weilte er bei seinem Klub Grün-Weiss Mannheim.

Herr Marterer, Sie haben im vergangenen Jahr viele Monate wegen einer Knieverletzung verloren. Wie weit sind Sie wieder, wie kompliziert waren diese Monate?

Es war natürlich eine sehr lange Zeit. Und ich bin sehr froh, dass ich zurück bin. Ich habe in den vergangenen Wochen die deutsche Turnierserie gespielt, bei der ich auf 16 Spiele kam. Da konnte ich wieder unter Matchbedingungen spielen und Spielpraxis sammeln. Ich habe diese Zeit gut überstanden. Ich fühle mich sehr fit und bin positiv, dass der Körper hält, wenn es bald wieder richtig los geht.

Sie haben die DTB Series angesprochen. Ihr Eindruck?

Das war eine super Turnierserie, schön, dass überhaupt etwas stattgefunden hat. Es ist ja nicht leicht, in der Zeit Sponsoren zu finden und etwas auf die Beine zu stellen. So gesehen sind wir dem DTB und den Leuten, die das organisierten, sehr dankbar. Das waren für mich sehr gute Wochen.

Wenn es denn wieder um Punkte geht, was sind Ihre Ziele?

Meine Zielsetzung ist es, viele Matche zu spielen und mich über die Challenger-Turniere wieder in der Rangliste nach oben zu arbeiten. Das ist nicht ganz so leicht, weil ein paar weniger Turniere im Angebot sind und sie dementsprechend stärker besetzt sind.