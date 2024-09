Heimsieg bei den Pfalzmeisterschaften in Zeiskam: Im Springreiten triumphierte Britt Roth vom gastgebenden RFV.

„Ich bin unendlich stolz auf meinen Jeffrey, er hat super mitgemacht, alles angepackt über die drei Tage bei der Hitze“, schwärmte Britt Roth. In der abschließenden schweren Springprüfung mit Stechen am Sonntag wurde wegen der großen Hitze der sehr anspruchsvoll gebaute Parcours um einen Sprung gekürzt – zur Schonung der Pferde.

Mit dem erst siebenjährigen Jeffrey lieferte Roth im Stechparcours als zweite Starterin die erste fehlerfreie Runde mit einer tollen Zeit. Der Sieg in dieser Prüfung bedeutete auch den Erfolg in der Meisterschaft der Reiter.

„Das Turnier auf heimischem Boden zu gewinnen ist immer etwas besonderes“, ergänzte die Zeiskamerin. Auf die Unterstützung ihres Bruder musste sie diesmal verzichten. Mikka Roth besuchte am Wochenende eine Reitveranstaltung seiner Förderpatin in St. Wendel. Den zweiten Platz sicherte sich Sven Dehner (FRV Fußgönheim) mit Casaro, Platz drei ging an Lars Gehrig vom RFV Weisenheim am Sand mit Ladychecker.

Claudia Rassmann und Tiffany im Dressurviereck. Foto: kät

In der Dressur stellte Claudia Rassmann vom RC Hofgut Petersau die elegante und erst achtjährige Stute Tiffany vor und siegte in beiden S-Prüfungen. Mit ihrer sehr qualitätsvollen Schritttour sicherte sich Tiffany bei allen Richtern die hohe Wertnote Acht. Vielversprechend waren auch die Galopppirouetten und Serienwechsel.

„Mein Mann Martin ist über ein Video eines norddeutschen Züchters auf Tiffany aufmerksam geworden. Er erkannte sofort das Potenzial“, berichtete Claudia Rassmann: „Kurze Zeit später stand sie bei uns im Stall. Vierjährig gerade angeritten, nicht so meins. Mit viel Geduld machte sie schnell große Fortschritte und konnte fünfjährig beim Bundeschampionat punkten.“

Pferd ist unverkäuflich

Bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften durfte sich die Reiterin kürzlich bereits über den Sieg in der Jungpferde-S-Dressur freuen. „Auch hier in Zeiskam hat sie eine gleichmäßige Prüfung gezeigt. Sie begeistert mich immer wieder mit ihrem lieben Wesen“, sagte Rassmann und fügte hinzu: „Ein Pferd das bei uns nicht mehr zum Verkauf stehen wird.“ Dazu muss man wissen, dass Rassmann mit ihrem Mann einen Verkaufsstall für Dressurpferde im hessischen Nieder-Moos leitet. Nicht immer leicht, betont sie: Gerade musste sie sich von ihrem Fireball trennen mit dem sie 32 gemeinsame Siege feiern durfte.

Vom Zeiskamer Verein feierte Vorjahressiegerin Jaya Gutheil mit Quality Time in der Pfalzwertung den zweiten Platz.