Deutschland wartet weiter auf die erste Olympia-Goldmedaille im Zehnkampf seit 1988. Leo Neugebauer verliert am zweiten Wettkampftag Platz eins. Die Aufholjagd eines Rheinland-Pfälzers war vergeblich.

Neugebauer war an der Spitze der Rangliste in den zweiten Wettkampftag gegangen. Und offenbar war der gebürtige Görlitzer zuversichtlich, dass das auch so bleibt. „Nummer eins nach Tag eins. Morgen