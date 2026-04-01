Drei Tage nach seinem Unfall äußert sich Golfstar Tiger Woods erstmals selbst. Ein Comeback beim Masters in Augusta wird es nicht geben.

Jupiter Island (dpa) - US-Golfstar Tiger Woods hat sich erstmals nach seinem Autounfall selbst zu Wort gemeldet und eine Auszeit auf unbestimmte Zeit angekündigt. Er wolle sich in Behandlung begeben und sich auf seine Gesundheit konzentrieren, schrieb der 50 Jahre alte Amerikaner in einer auf X verbreiteten Stellungnahme. Ihm sei der Ernst der Lage bewusst.

Er werde die Zeit nehmen, «die es braucht, um gesünder, stärker und konzentrierter zurückzukommen - sowohl persönlich als auch beruflich», schrieb Woods, der zudem um Privatsphäre und Rücksichtnahme auf seine Familie und sich selbst bat. Ein Comeback in Augusta, über das zuletzt spekuliert worden war, wird es nicht geben.

Woods war am Freitag wenige Stunden nach seiner Festnahme wegen Drogenverdachts auf Kaution aus dem Gefängnis von Martin County freigelassen worden. Ein Atemalkoholtest habe zwar einen Wert von null angezeigt. Einen Urintest habe der 15-malige Major-Sieger aber nicht machen wollen. Er sei wegen Fahruntüchtigkeit am Steuer und Verweigerung eines Tests im Zusammenhang mit dem Unfall angeklagt worden. Woods' erste Gerichtsverhandlung soll für dem 23. April angesetzt sein.

Woods plädiert auf unschuldig

Aus Gerichtsdokumenten geht hervor, dass Woods auf unschuldig plädiert. Zuvor war bekanntgeworden, dass der 50-Jährige gegenüber der Polizei die Einnahme von Schmerzmitteln und die Benutzung eines Handys angegeben haben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten sagte Woods bei der Vernehmung, dass er kurz auf sein Handy geschaut und den Radiosender in seinem Auto gewechselt habe, bevor er mit seinem Geländewagen den Anhänger eines anderen Fahrzeugs streifte und sich mit seinem Wagen überschlug. Zudem soll er auf die Frage der Beamten, ob er verschreibungspflichtige Medikamente einnimmt, geantwortet haben: «Ich nehme ein paar.» Beamte stellten «mehrere Anzeichen von Beeinträchtigung» fest, hieß es.