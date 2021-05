Heimlich, still und leise hat das Präsidium dem Landessportbund Rheinland-Pfalz eine neue Führung gegeben: In einer digitalen Sitzung berief es am vergangenen Samstag Wolfgang Bärnwick zum Präsidenten und Miriam Welte zur Vizepräsidentin Leistungssport. Sie übernehmen die Ämter des zurückgetretenen Jochen Borchert zunächst kommissarisch.

Seit 29. Juni waren der 72 Jahre alte Bärnwick und die 33 Jahre alte Welte als Kandidaten im Gespräch. Sie hätten am 31. Oktober von der Mitgliederversammlung gewählt werden sollen. Sie wurde coronabedingt abgesagt und wird nun in digitaler Version am Freitag, 11. Dezember (19 Uhr), nachgeholt. Dann stellen sich beide zur Wahl.

Borchert drängte auf sein Ausscheiden

Jochen Borchert (Vallendar) drängte aus beruflichen Gründen darauf, wie vorgesehen am 31. Oktober aus dem LSB-Präsidium auszuscheiden. „Man will auch mal zuhause sein und abschalten“, sagte der 60-Jährige – menschlich nachvollziehbar – zu seiner beruflichen und ehrenamtlichen Doppelbelastung. Der ehemalige Polizist hatte im Sommer 2016 das Amt des Leistungssportchefs von Werner Schröter übernommen und sprang im Februar 2019 für den überraschend zurückgetretenen LSB-Präsidenten Lutz Thieme kommissarisch in die Bresche. Das war für den krisengeschüttelten LSB die spontan beste Lösung, weil Borchert bedacht und kompetent die Wogen glättete.

Im Mai 2019 wechselte er von der Polizei ins Innen- und Sportministerium, um als Geschäftsführer die Sportministerkonferenz 2021/22 vorzubereiten und als Projektleiter die Landesinitiative „Land in Bewegung“ voranzubringen. „Ich merkte sehr schnell, dass es mit meinen Ressourcen deutlich enger wurde“, sagte er der RHEINPFALZ. Er hatte sich nicht vorgestellt, „dass das Präsidentenamt zeitlich so aufwändig ist“. Am Ausstiegstag 31. Oktober wollte er dringend festhalten.

Borchert: „Nicht unerfolgreich gearbeitet“

Borchert war seit dem Rückzug von Rüdiger Sterzenbach 2004 der sechste Präsident. Nach Egon Heberger, Hermann Höfer, Dieter Noppenberger, Karin Augustin und Lutz Thieme. Er weiß, dass er in den 18 Monaten seiner Präsidentschaft zusammen mit einem sehr guten Stab von Hauptamtlern im LSB Akzente setzte. „Ich denke auch, dass wir am Jahresende, wenn der Haushaltsplan verabschiedet wird, feststellen können, nicht unerfolgreich gearbeitet zu haben“, sagte er gestern.

Borchert hält Wolfgang Bärnwick, der beim Pharma-Konzern Boehringer Ingelheim Personalleiter und Leiter des Außendienstes war, für einen sehr guten Nachfolger: „Er bringt sehr viel Erfahrung aus Führungspositionen in Sportvereinen mit.“ Bärnwick war Präsident beim TC Boehringer Ingelheim und bei der SpVgg Ingelheim.

Bärnwick und Welte stellen sich Freitag vor

„Ich glaube, sportfachlich kann Miriam Welte niemand das Wasser reichen. Ich traue ihr zu, im Fördersystem des Landes Akzente zu setzen“, begrüßt Borchert das Ja-Wort der Olympiasiegerin von 2012 und mehrfachen Bahnrad-Weltmeisterin, „sie steckt inhaltlich tief drinnen im Leistungssport“.

Wolfgang Bärnwick und Miriam Welte werden sich und ihre Ziele am Freitag in einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorstellen. Polizeioberkommissarin Welte, die vor gut einem Jahr vom Leistungssport zurücktrat, geht ihr erstes Ehrenamt mit Demut an. Sie wird das Gesicht des Sports in Rheinland-Pfalz werden. „Ich bin gespannt. Ich habe natürlich die ersten Gespräche geführt, vor allem mit Thomas Kloth, dem Abteilungsleiter Leistungssport. Ich denke, es lohnt sich, die sehr gute Arbeit von Jochen Borchert fortzuführen“, sagte Welte im RHEINPFALZ-Gespräch.