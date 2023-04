Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem äußerst schwachen Spiel der Deutschen Eishockeyliga siegten die Adler Mannheim gegen die Augsburg Panther mit 3:2 (0:0, 2:1, 0:1, 1:0) in der Verlängerung. Tim Wohlgemuth traf für die Mannheimer eine Minute vor Schluss.

Zumindest Mannheims Stadion-DJ bewies Humor. Mitten im zweiten Drittel spielte er in einer Unterbrechung Depeche Mode an. „Enjoy the Silence“ – Genieß die Stille. Offen blieb