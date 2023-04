Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Kurt Büttler ruft an, er riecht den Braten: Willst du nicht teilnehmen? Sie fängt vor drei Wochen an zu trainieren. Nun wirft die 25-Jährige „spaßeshalber“ den Speer in Landau – und gewinnt mit 38,51 Metern. So ist es laut Katharina Aures (TSG Haßloch) zu ihrem kurzen Comeback bei den Leichtathletik-Pfalzmeisterschaften in Landau gekommen. Zwei junge Modellathleten vom ABC Ludwigshafen, die auch Schach spielen, holen sich die Titel im Diskuswerfen der Männer und Junioren U20.

Alles was zu werfen ist, außer Speer, machen die Brüder Bastian (20) und Benjamin Küver (18) vom ABC Ludwigshafen. „Beim Speerwerfen hat sich Bastian den