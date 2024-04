Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Anfang Januar 2023 wechselte Luca Bolay vom Karlsruher SC zum Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim. Bis zum Durchbruch des 21 Jahre alten Linksverteidigers brauchte es in Marco Antwerpen indes den dritten Trainer bei den „Buwe“.

Unter Christian Neidhart spielte der gebürtige Leonberger im Drittliga-Team keine Rolle, unter Rüdiger Rehm reichte es in dieser Runde zu drei Einsätzen, darunter in Halle in der Startelf.