Der deutsche Männer-Vierer, bis zu seiner Weltrekordfahrt bei Olympia 2000 in Sydney neben dem Ruder-Achter das Flaggschiff im deutschen Sport, ist aus dem Tiefschlaf erwacht und holte am Donnerstagabend Bronze bei der Bahnrad-WM in Ballerup. Für die Frauen gab es Silber.

An selber Stelle, in der gerade eröffneten Super Arena, hatte zuletzt vor 22 Jahren das deutsche Quartett um Guido Fulst und den heutigen Leipziger Bundestagsabgeordneten Jens Lehmann Silber gewonnen. Stefan Steinweg aus Deidesheim, Mitglied des Olympia-Goldvierers von 1992 (mit Lehmann und Fulst), gewann damals WM-Bronze im Scratch.

Von den vier jungen Deutschen war nur Tim Torn Teutenberg auf der Welt und ein paar Wochen alt.