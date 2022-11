Die Mannschaften bereiten sich auf die ersten Spiele bei der WM in Katar vor. Alle auf ihre Weise – und ein Superstar hat noch ganz andere Probleme.

Nach dem aufsehenerregenden TV-Interview von Cristiano Ronaldo hat sein Verein Manchester United Konsequenzen angekündigt. Welche genau das sind, ließ der englische Premier-League-Klub aber vorerst offen. „Manchester United hat heute Morgen angemessene Schritte als Reaktion auf Cristiano Ronaldos kürzliches Medieninterview eingeleitet“, hieß es in einer ungewöhnlich knappen Mitteilung des Klubs. „Wir werden das nicht weiter kommentieren, bis dieser Prozess abgeschlossen ist.“ Nach Informationen der Nachrichtenagentur PA hat der Klub seine Anwälte eingeschaltet, um das Arbeitsverhältnis mit Ronaldo vorzeitig zu beenden, und dazu auch bereits Kontakt mit Vertretern des Portugiesen aufgenommen.

Lucas und Theo Hernandez (rechts). Foto: IMAGO/NurPhoto

Hernández und Hernández streiten um einen Posten

Auf Verteidiger Lucas Hernández vom FC Bayern München wartet bei der Weltmeisterschaft in Katar ein besonderer Konkurrenzkampf. Der Weltmeister von 2018 duelliert sich im französischen Team mit seinem Bruder Theo um den Posten auf der linken Abwehrseite. „Es macht mich stolz, mit meinem Bruder in Konkurrenz zu stehen. Ich bin auch stolz, mit ihm gemeinsam bei der WM zu sein. Ich habe ihm gesagt: Egal wer von uns spielt, werde ich stolz sein. Vielleicht noch etwas stolzer, wenn er es ist“, scherzte der 26-Jährige in Doha. Der ein Jahr jüngere Theo Hernández debütierte im September 2021 für die „Équipe Tricolore“ und spielt beim AC Mailand ebenfalls auf der Position des linken Verteidigers. Lucas Hernández kann auch zentral spielen.

Louis van Gaal, umgeben von Arbeitsmigranten. Foto: dpa

Louis van Gaal strahlte in die Kamera, als hätte er bereits den WM-Pokal gewonnen. Auf den Titel muss der 71-Jährige zwar noch etwas warten, dennoch hatte die gute Laune des niederländischen Nationaltrainers einen Grund. Denn hinter ihm, dem Oranje-Team und vor allem 20 ausgewählten Arbeitsmigranten lag eine ganz besondere Trainingseinheit. Auf Veranlassung der Spieler um Kapitän Virgil van Dijk hatte der niederländische Verband in Doha ein Training organisiert, an dem einige Arbeitsmigranten teilnehmen durften. Die Niederländer wollten damit auf die schlechten Lebensbedingungen dieser Menschen aufmerksam machen. Und die Männer, unter anderem aus Nepal, Indien, Kamerun, Ghana und Uganda, genossen die willkommene Abwechslung. „Ich habe drei Tore geschossen und war in einer Mannschaft mit Frenkie de Jong und Virgil van Dijk. Wir hatten viel Spaß mit den Spielern“, sagte der aus Uganda stammende Joseph Makanaga. „Es war ein ganz besonderer Abend. Das ist eine Chance, die nicht viele Menschen bekommen.“

Weltmeister Philipp Lahm: Halbfinale muss das Ziel sein

Nach den vergangenen beiden schwachen Turnieren muss für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht von Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm das Halbfinale bei der WM in Katar das Ziel sein. „Zu den ersten drei, vier Nationen zählen wir momentan sicher nicht – einfach aufgrund der vergangenen beiden Endrunden. Ziel muss es sein, unter die letzten Vier zu kommen“, sagte der Weltmeister von 2014.