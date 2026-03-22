Ein Mann, der im Sommer bei der Fußball-Weltmeisterschaft dabei sein wird, hatte eine große Aktie am 2:1-Sieg des FK Pirmasens in der Oberliga gegen Cosmos Koblenz.

Josué Duverger wurde als Sohn haitianischer Eltern in Kanada geboren und spielte in der Jugend bei Sporting Lissabon in Portugal. Seit Sommer 2024 hütet der 1,87 Meter große Keeper mit dem wuchtigen Abschlag das Tor des FC Cosmos Koblenz. Obwohl in Deutschland nur in der fünften Liga, gehört er zur Nationalmannschaft von Haiti, die sich im Herbst für die WM qualifiziert hat, wo Schottland, Marokko und Brasilien die Gruppengegner sein werden. Zu seinem Oberliga-Alltag gehörte am Sonntag eine Dienstreise in die Südwestpfalz.

In der Partie beim personell arg geschwächten FK Pirmasens hatte das multinationale Team der „Kosmonauten“ nur eine Torchance, und die nutzte Behadil Sabani in der 47. Minute zum 1:1, ein wahres Traumtor. Nach Gelb-Rot für ihren Kapitän Meric Gültekin (62.) wollten die Koblenzer den Punkt beim Tabellenzweiten mit extremem Zeitspiel verteidigen. Schiedsrichter Torben Huss mahnte und mahnte. Als in der dritten Minute der Nachspielzeit Duverger, der sich auch schon wegen eines angeblichen Krampfes behandeln ließ – für Torhüter eine echte Rarität –, beim Torabschlag die Acht-Sekunden-Regel nicht einhielt, pfiff Huss regelkonform eine Strafecke. A-Junior Oleksandr Formaniuk schlug den Ball herein, und Oskar Prokopchuk bugsierte den Ball zum 2:1-Siegtor über die Linie – Duverger sah bei dieser ukrainisch-russischen Co-Produktion gar nicht gut aus.

Prokopchuk, schon am Mittwoch Schütze des späten Siegtors beim Pokal-Halbfinale in Kandel, hatte bereits nach feinem Zuspiel von Mike Andreas das 1:0 (26.) erzielt.