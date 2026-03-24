Matthias Blübaum kann ganz entspannt zum WM-Kandidatenturnier nach Zypern reisen. Niemand hat ihn auf dem Zettel. Auch er selbst sich nicht.

Dass der 28-jährige Großmeister Matthias Blübaum überhaupt am Turnier in Pegia teilnehmen kann, ist bereits eine Riesenüberraschung. Denn nicht der hochgewettete Vincent Keymer aus Saulheim bei Mainz, aktuell immerhin Weltranglistenfünfter, sondern die deutsche Nummer zwei qualifizierte sich, schnappte dem Nationalmannschaftskumpel den Startplatz weg.

Der Lemgoer gehört nun zu jenen acht Weltklassespielern, die vom 28. März bis zum 16. April in Zypern den Herausforderer für Weltmeister Dommaraju Gukesh auskämpfen. Als erster Deutscher seit 35 Jahren, als erster Deutscher seit dem legendären Robert Hübner. Einziger deutscher Weltmeister war übrigens Emanuel Lasker – von 1894 bis 1921.

Allerdings: Die Wahrscheinlichkeit eines zweiten deutschen Königs auf den 64 Feldern ist gering. Auch in Pegia startet Blübaum, die Nummer 32 der Weltrangliste, als krasser Außenseiter. Der Mathematiker selbst taxiert seine Chancen auf ein bis zwei Prozent. Sein Ziel daher für die 14 Begegnungen: „Mein Bestes geben – für was auch immer das reicht“. Und vielleicht wird er – wie beim Qualifikationsturnier – von den höher eingestuften Konkurrenten unterschätzt.

86.000 Euro für ein Unterstützerteam aufgetrieben

Vor einigen Monaten sah es sogar noch übler aus. Denn Blübaum ist bei Turnieren als Einzelkämpfer unterwegs. Ohne Großsponsor im Hintergrund konnte er sich weder einen Sekundanten noch ein komplettes Analyseteam leisten. Die Blöße, seinen WM-Kandidaten ganz ohne Unterstützung in den wichtigsten Wettkampf seiner bisherigen Karriere ziehen zu lassen, wollte sich der chronisch klamme Deutsche Schachbund dann doch nicht geben.

Rund 86.000 Euro wurden aufgetrieben – davon 21.000 Euro aus einem Crowdfunding –, um Blübaum eine adäquate Vorbereitung zu ermöglichen. Ein Betrag, der die scheidende Schachbund-Präsidentin Ingrid Lauterbach euphorisch werden ließ: „Ganz Schachdeutschland steht hinter Matthias“, bejubelte sie etwas, das eine Selbstverständlichkeit sein sollte.

Eine Absage wegen des Irankrieges

Die Favoriten sind andere: allen voran der Weltranglistendritte Fabiano Caruana, der 2018 schon einmal im WM-Finale stand und nur denkbar knapp im Tie-Break am überragenden Magnus Carlsen scheiterte. Oder der junge indische Himmelsstürmer Rameshbuba Praggnanandhaa. Dessen für das zeit- und ortgleiche Kandidatenturnier der Frauen ebenfalls qualifizierte Landsfrau Koneru Humpy hat übrigens kurzfristig zurückgezogen. Grund: Sicherheitsbedenken wegen des Irankrieges, nachdem auch Zypern schon einmal beschossen worden war.