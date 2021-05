Erst zu viel Schnee, jetzt der Nebel – der sportliche Start der alpinen Ski-Weltmeisterschaft muss erneut verschoben werden. Am Dienstag fällt der Super-G der Damen aus. Die Menschen in Cortina vertreiben sich die Zeit.

Vor einer Bar sitzen ein paar Gäste unter einem Schirm und nippen an ihrem Aperol Sprizz. Im exklusiven Sportgeschäft gleich nebenan dekoriert die Verkäuferin das Schaufenster neu. Zwei Damen in Pelzjacken bummeln die Corso Italia, die Fußgängerzone, entlang. Es ist fast wie immer in Cortina d’Ampezzo, dem Dolomitenort mit der bizarren Mischung aus mondänem Flair einerseits und morbidem Charme andererseits. Doch ein paar Meter weiter gibt es dann doch die ersten Info-Tafeln, dass hier nicht nur das öffentliche Leben nach den ersten Lockerungen wieder beginnt, sondern derzeit ein sportliches Großereignis stattfindet, die alpinen Ski-Weltmeisterschaften.

Kein Super-G der Damen

Am Sonntagabend sind die Titelkämpfe eröffnet worden, aber bisher konnte noch kein Wettbewerb stattfinden. Nach der Kombination der Frauen am Montag, die dem heftigen Schneefall zum Opfer gefallen war, musste am Dienstag auch der Super-G abgesagt werden. Dieses Mal war es eine hartnäckige Nebelbank, die einen Start unmöglich machte. Im oberen Teil, sagt Alpinchef Wolfgang Maier, hätte man „nicht mehr als fünf bis acht Meter weit gesehen. Und das kann man gegenüber den Sportlern nicht verantworten.“

Ghedina vermisst die Fans

Im Zielraum steht eine riesige Tribüne, aber die muss leer bleiben, weil es bei den Rennen keine Zuschauer geben wird. „Das fühlt sich nicht nach WM an“, hatte die italienische Gesamtweltcupsiegerin Federica Brignone zuletzt geklagt. Titelkämpfe ohne Publikum, sagte Kristian Ghedina, „ist wie eine Torte ohne Schlagsahne“. Der ehemalige Weltklasse-Abfahrer ist in Cortina geboren, seine Familie betreibt eine Pizzeria. Widersprochen hat ihm niemand, die Organisatoren hätten es ja auch gerne anders geh

abt.

1956 fanden in Cortina die Olympische Winterspiele statt, das Ereignis hat den damals noch verschlafenen Ort mit dem atemberaubenden Bergpanorama verändert. Die Reichen und Schönen trafen sich hier, Cortina diente als Filmkulisse für einen James-Bond-Film und Hollywood-Streifen. Der Glanz ist mittlerweile ein wenig verblasst, die WM hätte der Infrastruktur einen Schub geben können.

Ski-WM ist „ein Signal“

In Italien, das im vergangenen Frühjahr so heftig von der Corona-Pandemie betroffen war wie kein anderes europäisches Land, gelten aber nun andere Prioritäten. Als „ein Signal“ bezeichnete der Präsident des italienischen Ski-Verbandes, Flavio Roda, die WM. Es sei „ein wichtiger Neustart“ für Italien. Außerdem will man beweisen, dass ein internationales Großereignis auch in Pandemie-Zeiten funktionieren kann. Mehr als 600 Athleten aus 71 Ländern sind am Start. „Die ganze Welt“, sagt Guiseppe Pierreo aus dem Sportministerium, „schaut auf uns.“ Die Sport-Welt zumindest. Denn es sind auch die ersten größeren Titelkämpfe im Wintersport seit Corona-Ausbruch.

Rund 90 Millionen Euro beträgt das Budget für die WM, einen Teil davon haben die Italiener in das Hygiene-Konzept investiert. Das Organisationskomitee hat übernommen, was bisher im Weltcup schon ganz gut geklappt hat, und ergriff noch ein paar zusätzliche Maßnahmen. Zwei negative Corona-Tests vor der Anreise sowie einer bei der Ankunft sind die Voraussetzung, um eine Akkreditierung ausgehändigt zu bekommen. Während der WM sind Schnelltests alle drei Tage vorgeschrieben. Dazu kommen Bewegungskontrollen, Abstands- und Temperaturmessungen. Den Mannschaften wurde geraten, sich möglichst nur zwischen Hotel und Rennpisten zu bewegen, und Aufenthalte im Ort auf ein Minimum zu beschränken.