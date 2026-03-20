Dunkelblau mit hellblauen Akzenten statt Pink-Lila: Der DFB hat die Auswärtstrikots der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft im Sommer vorgestellt.

Die neuen Auswärtsjerseys sollen an „die historischen blauen Trainingsoberteile der deutschen Nationalmannschaft“ erinnern, teilte der Deutsche Fußball-Bund im WM-Jahr mit. Für einen Kontrast sorgen hellblaue Elemente, etwa an Ärmeln und am Kragen. Erstmals in den neuen Trikots spielt die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Freundschaftsspiel am kommenden Freitag in Basel gegen die Schweiz.

„Ein Deutschland-Trikot in dieser Farbe finde ich ungewöhnlich – aber richtig gut“, sagte Nationalspieler Florian Wirtz laut Mitteilung. „Ich freue mich sehr darauf, schon bald darin zu spielen.“ Das Trikot mache „auf jeden Fall Lust auf die WM“.

Künftig Trikots von Nike

Es ist vorerst das letzte DFB-Auswärtstrikot von Adidas. Ab 2027 rüstet Nike den Verband aus. Der US-Sportartikelhersteller soll etwa 100 Millionen Euro pro Jahr für die Partnerschaft bezahlen -–und damit etwa doppelt so viel wie bislang Traditionspartner Adidas. Der DFB setzt inzwischen fast eine halbe Milliarde Euro im Jahr um.