Simon Jocher stürzt im November und zieht sich eine Gehirnerschütterung zu. Die Folgen spürt der Skirennfahrer auch bei der laufenden WM in Frankreich noch. Alexis Pinturault bejubelt Heim-Gold.

Courchevel (dpa) - Die alpine Ski-WM in Frankreich sieht Simon Jocher als Rehaprogramm unter Wettkampfbedingungen. Nach seinem folgenschweren Sturz im Abfahrtstraining Ende November läuft der deutsche Skirennfahrer «noch nicht auf 100 Prozent», wie er sagt.

Die Nachwirkungen der Gehirnerschütterung machten sich beim 26 Jahre alten Speed-Spezialisten in der Kombination in Courchevel bemerkbar. Das Visualisieren der Läufe passt noch nicht. «Fokussieren, der Blick, die Schärfe, die fehlt mir noch. Deswegen bin ich manchmal im Lauf hinterher», erklärte Jocher.

Er reagiert, anstatt zu agieren. Dass der Oberbayer in dem zunehmend umstrittenen Wettbewerb aus Super-G und Slalom mit 5,5 Sekunden Rückstand auf den französischen Heim-Sieger Alexis Pinturault 13. wurde, erschien nebensächlich. Der Österreicher Marco Schwarz, Weltmeister von 2021, fuhr vor Landsmann Raphael Haaser auf Rang zwei.

Patzierungen für Jocher zweitrangig

Für Platzierungen interessiert sich Jocher beim Saisonhöhepunkt aber ohnehin weniger. Das Saisonziel, konstanter unter die besten Zehn zu fahren, ist längst auf nächsten Winter verschoben. «Ich brauche einfach Praxis, auch Trainingsläufe, aber eben auch Wettkampfbedingungen», sagte der Athlet vom SC Garmisch mit Blick auf seine verletzungsbedingte Zwangspause.

Die Kombination sei zwar kein Totalausfall gewesen, «aber das Skigefühl ist eben nicht ganz wie davor», befand der Schongauer, der 2021 in Cortina d'Ampezzo WM-Fünfter war. Dennoch bezeichnete er im ZDF den Tag als Schritt in die richtige Richtung: «Es war heute der erste Tag, an dem ich mich wieder ein bisschen an der Weltspitze gesehen habe.»

Im Super-G am Donnerstag könnte Jocher womöglich weiter an seiner Form feilen, am Sonntag steht für die Speed-Riege dann die Abfahrt auf dem Programm. Dann wollen auch die Vize-Weltmeister Andreas Sander und Romed Baumann attackieren. Den Super-G der Kombination am Dienstag nahmen beide als Trainingsmöglichkeit mit, den Slalom ließen sie aus. Im Gegensatz zu Jocher, der momentan über jede Art von Wettkampfpraxis froh ist.