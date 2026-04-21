Der frühere Bahn-Chef Richard Lutz will Präsident des Deutschen Schachbunds werden – unter einer Bedingung. Der Pfälzer Lutz hat einst für Miesenbach in der 2. Liga gespielt.

Der Deutsche Schachbund (DSB) ist seit Jahren ein ziemlicher Chaosladen. Mal steckt er in einer selbst fabrizierten Finanzkrise, dann kommen die (wechselnden) Verantwortlichen nicht miteinander aus. Zuletzt war Präsidentin Ingrid Lauterbach zum vorzeitigen Rücktritt gedrängt worden. Ihr Nachfolger soll am 16. Mai gewählt werden.

Nun hat auch der langjährige Bahn-Chef aus der Pfalz seinen Hut in den Ring geworden und in einem Schreiben an mehrere Spitzenfunktionäre ein drastisches Bild vom Zustand des Verbands gezeichnet. Der DSB sei gekennzeichnet von „Misstrauen, Eigeninteressen, Spaltung und Lagerbildung“, der Verband befinde sich auf einem „rutschigen Abhang Richtung Dysfunktionalität“. Der DSB habe nicht nur eine Führungskrise, sondern eine Krise, die weit tiefer reiche.

Einst ein sehr talentierte junger Spieler

Lutz knüpft seine Kandidatur daher an eine klare Bedingung: Alle Beteiligten müssten „die Kraft haben und die Größe aufbringen, diese Muster ztu durchbrechen, eigene Befindlichkeiten und entstandene Verletzungen hinter sich zu lassen“. Im Klartext: Reißt euch mal am Riemen.

Der 61-jährige Lutz, in Landstuhl geboren, hat Erfahrungen mit Zügen. Nicht nur bei der Deutschen Bahn, wo er im September 2025 gehen musste, sondern auch am Schachbrett. Mit dem Schachclub Miesenbach schaffte in den frühen 80ern den Aufstieg in die Zweite Bundesliga, und er war unter anderem Zweiter der deutschen U20-Meisterschaften 1981. Nach dem Abitur kam er zur Sportförderkompanie der Bundeswehr, beendete früh seine Karriere zugunsten von BWL-Studium und Beruf. Er habe damals erkannt, dass er nicht vom Schach leben wolle, sagte er später.