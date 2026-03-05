Offiziell werden die Paralympischen Spiele in Italien erst am Freitag eröffnet. Die ersten Wettbewerbe laufen aber bereits. Schon jetzt herrscht beim Curling Aufregung.

Cortina (dpa) - Noch vor dem offiziellen Start der Paralympischen Spiele in Italien sorgt ein Diebstahl beim Curling für Wirbel. Zwei Steine für den bereits am Mittwoch gestarteten Rollstuhl-Curling-Wettbewerb sind aus dem Curling-Stadion in Cortina gestohlen worden, wie der Weltverband World Curling auf Anfrage mitteilte und damit mehrere Medienberichte bestätigte. Der Diebstahl werde durch die örtlichen Behörden untersucht.

Die Steine waren zuvor beim olympischen Mixed-Doubles-Turnier, das erstmals bei den Paralympics ausgetragen wird, im Einsatz. Einfluss auf den Wettbewerb hat der Diebstahl nicht. Die Ersatzsteine seien auf die gleichen Spezifikationen wie die übrigen im Spiel befindlichen Steine gebracht worden und werden anstelle der gestohlenen Granitsteine verwendet, hieß es weiter. Deutsche Athletinnen und Athleten sind bei den Curling-Wettbewerben nicht am Start.