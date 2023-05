Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zuerst wusste Alexander Schmidt nicht, was er davon halten soll. Von seiner Fahrt im zweiten Durchgang des Riesenslaloms in Sölden. Mit dem alpinen Weltcup-Auftakt hatte der Allgäuer in den vergangenen Jahren so seine liebe Mühe gehabt. Aber je mehr Läufer am Sonntag nach ihm im Ziel abschwangen, desto lockerer wurde er.

„Ich bin schon ein bisschen erleichtert und auch ein bisschen stolz“, sagte der 28-Jährige schließlich, als feststand, dass er das erste Rennen der Saison mit Platz acht beendete,