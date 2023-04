Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Martin Hinteregger ist eine Konstante in der österreichischen Nationalmannschaft. Als Abwehrchef ist der Profi von Eintracht Frankfurt gesetzt, vor dem Spitzenspiel der Gruppe C in Amsterdam gegen die Niederlande (Donnerstag, 21 Uhr/ZDF) sprach der 28-Jährige in einer Medienrunde über verschiedene Themen.

Das sagte Hinteregger ...

... zum Spiel gegen die Niederlande: „Natürlich wollen wir einen Punkt einfahren oder gewinnen, was uns ziemlich sicher den Aufstieg (Einzug ins Achtelfinale,