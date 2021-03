Planica (dpa) - Wegen turbulenter Windbedingungen ist das Team-Skifliegen in Planica während des ersten Durchgang abgebrochen worden.

Bereits vor der offiziellen Entscheidung hatte Bundestrainer Stefan Horngacher angekündigt, seine Skispringer nicht mehr starten zu lassen.

„Ich habe entschieden für unsere Mannschaft, dass mit solchen Verhältnissen keiner mehr springen wird“, sagte der 51-Jährige am Samstag im ZDF. Der Wettkampf in Slowenien war zu diesem Zeitpunkt unterbrochen, mit der endgültigen Entscheidung zum Wettkampfabbruch hatte sich die Jury aber noch Zeit gelassen. Horngacher hatte keine Hoffnung, dass sich die Verhältnisse in absehbarer Zeit verbessern könnten und sollte recht behalten.

Mit Bezug zum schlimmen Unfall des Norwegers Daniel André Tandezwei Tage zuvor sagte der Österreicher zudem: „Der Sturz von Tande steckt allen noch in den Knochen.“ Am Freitag war bereits der Einzelwettkampf nach dem ersten Durchgang abgebrochen worden.

Mit einem Satz auf 232 Meter hatte sich Flug-Weltmeister Karl Geiger den Sieg gesichert. Tags zuvor hatte Tandes Sturz den Auftakt des Saisonfinales überschattet. Der 27-Jährige war im Probedurchgang trotz guter äußerer Bedingungen heftig auf dem Hang aufgeschlagen und anschließend ins künstliche Koma versetzt worden.

