Kaum sind die Entscheidungen gefallen, müssen die ersten Fußball-Lehrer gehen. Bei einigen scheint die Zukunft ungewiss.

Josh Luhukay. FC St. Pauli. Weg. Jens Keller. 1. FC Nürnberg. Weg. In der Zweiten Liga ging es am Montag hoch her. Dieter Hecking ist noch da, er ist noch Trainer des Hamburger SV. Nach der unglaublichen 1:5-Klatsche gegen den SV Sandhausen ist Hecking umstritten, ja angezählt. Kann der HSV mit einem Trainer weitermachen, der nicht aufstieg, im entscheidenden Spiel die falsche Taktik wählte, in der Abwehr mit Dreierkette spielen ließ und dem lange verletzten Ewerthon vertraute? Die Personalie Ewerthon war für dieses Spiel ein Irrtum. Kann der HSV mit einem Mann weitermachen, der es nicht schaffte, die späten Gegentore abzustellen? Es spricht für Hecking, dass er die Verantwortung übernahm. Wer soll übernehmen? Die Variante mit einem jungen Trainer (Hannes Wolf) funktionierte ja in der Vorsaison auch nicht.

David Wagner ist angezählt

Ähnlich gelagert ist der Fall bei Bundesligist Schalke 04. Dort scheint es mit David Wagner weiterzugehen. Aber inwieweit passt das noch? Ist Wagner nur noch Trainer, weil Boss Clemens Tönnies andere Probleme hat und der Klub auch wegen der Corona-Krise finanziell schwer angeschlagen ist? 16 Spiele in Folge hat das Team nicht gewonnen – das ist eine brutale Hypothek. Der Kader ist eine einzige Baustelle, teuere Transfers kann sich der Klub nicht leisten.

Wie schnell die Stimmung umschlagen kann, belegt das Beispiel Werder Bremen. Da war der Abgesang schon angestimmt, auch weil der Verein mutmaßlich zu lange an Trainer Florian Kohfeldt festhielt. Gewinnt Werder die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim, wird der „Bremer Weg“ gefeiert, ganz sicher!

TSG 1899 sucht noch

Bei der TSG 1899 Hoffenheim ist noch die Trainerstelle zu besetzen. Florian Kohfeldt soll da auf der Liste stehen. Auch der Name Sandro Schwarz wurde genannt. Trainer wie Markus Weinzierl oder André Breitenreiter haben zuletzt schwer Schiffbruch erlitten. Von Martin Schmidt oder Mirko Slomka ganz zu schweigen.