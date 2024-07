Von Freitag bis zum Sonntag, 11. August, finden die Olympischen Spiele in Paris statt. RHEINPFALZ-Redakteur Sven Wenzel ist vor Ort und berichtet über die Entscheidungen, liefert Hintergründe und erzählt von seinen Begegnungen in der Stadt. Heute: Bis einer „Stopp“ sagt.

Eine selbst gesteckte Vorgabe vor der Reise nach Paris lautete: Immer so lange weiter laufen, bis irgendjemand „Stopp“ sagt. Nun, an manchen Stellen in der Stadt geht das recht schnell,