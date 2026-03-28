Eine Gerichtsverhandlung, ein entlassener und ein neuer Geschäftsführer – die Woche des Handball-Zweitligisten Eulen Ludwigshafen hinterlässt Ausrufe- und Fragezeichen.

... dass diese Eulen-Woche Frage- und Ausrufezeichen hinterlässt.

Gerichtsverhandlungen zu verfolgen – Zivilsachen zumal –, ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Formale Anträge, Vorlesen aus Akten, emotionsfreie Argumentationen, zuweilen sogar das Hin- und Herwerfen von Paragrafen zwischen den Streitparteien. All das ist zweifelsfrei notwendig und wichtig in einem Rechtsstaat, aber eben vielfach auch staubtrocken und für den kompletten Laien nicht immer gänzlich verständlich.

Der Prozess um den Streit der Gesellschafter der Eulen Ludwigshafen in dieser Woche am Frankenthaler Landgericht machte da eine Ausnahme. Gut 20 Minuten lang. Denn in dieser Zeit durften sich nicht nur die Parteien, sondern auch die Zuschauer den Mitschnitt einer Gesellschafterversammlung anhören.

Ein Mitschnitt voller Brisanz und Deutlichkeit

Dass beide Parteien anschließend für sich reklamierten, der Mitschnitt beweise ihre Auffassung dessen, was gesagt oder nicht gesagt worden sei – geschenkt. Darüber entscheidet Ende April die Richterin. Viel wichtiger war, dass die drastischen, in Teilen emotionalen Worte des Eulen-Steuerberaters über den Streit und den Zustand des Vereins in die Öffentlichkeit geraten sind, die doch nur für eine interne Zusammenkunft gedacht waren. Wer weiß, ob sie in dieser Form ausgesprochen worden wären, wenn der Steuerberater gewusst hätte, dass sie via Gerichtsverhandlung irgendwann mal öffentlich werden.

Dass sie nicht zwecks Beifalls der eigenen Anhänger gesprochen wurden, wie das bei öffentlichen Wortmeldungen häufig der Fall ist, macht sie noch bedeutender. Da hat jemand, der sich nicht nur professionell mit den Eulen-Zahlen beschäftigt, sondern der Verein und Mannschaft auch als Sponsor unterstützt und als Fan bejubelt, ganz deutlich gemacht, dass dieser Gesellschafterstreit völliger Mist ist und dem Verein erheblich schadet. Schlimmer: dass die Eulen schon bald am Ende sein könnten, wenn sich dieser Streit fortsetzt.

Gütlich miteinander oder gütlich trennen

Nun, der Streit ist seit jenem 30. September, als die nämliche Sitzung stattfand, weitergegangen. Und jede weitere Verhandlung kratzt am Image des Handballklubs. Dass inzwischen vor Gericht sogar schon über solche Formalien gestritten wird wie dem formal richtig oder nicht festgestellten Jahresabschluss, zeigt, wie sehr sich die Kontrahenten ineinander verbissen haben.

Und so nebenbei sei die Frage gestattet, warum denn die Anwälte der Minderheitsgesellschafter nicht gleich in der Sitzung selbst statt Monate später bei Gericht ihre Bedenken über die Rechtmäßigkeit geäußert haben? Hat da jemand geschlafen oder sollte die zweifelsfrei wichtige Formalie Mittel zum Zweck werden?

Die Richterin selbst, die nach eigener Aussage keine Zeitung (und damit auch keine Eulen-Schlagzeilen) liest und sich vermutlich auch nicht übermäßig für Profihandball interessieren dürfte, hat die Kontrahenten mehrfach dazu aufgefordert, doch im Sinne des Vereins irgendwie entweder ein gütliches Miteinander oder eine gütliche Trennung hinzubekommen.

Deutliches Warnsignal: Sinkende Sponsorengelder

Ruhe rund um den Verein wäre dringend nötig, damit dieser sich wirtschaftlich wieder besser aufstellen kann. Dass die Sponsoreneinnahmen in den vergangenen Jahren um mehr als 100.000 Euro eingebrochen sind, ist ein Warnsignal, selbst wenn der Etat für kommende Saison steht.

Doch zum einen droht die nächste unplanmäßige Ausgabe, falls das Gericht im Sommer die nachträgliche Forderung der ehemaligen Geschäftsführerin für rechtens erklären sollte. Zum anderen hat sich der Verein mit dem überraschenden Geschäftsführerwechsel nach nur 14 Monaten den nächste Brocken ans Bein gebunden.

Aus Vereinssicht Geld für die Tonne

Wenn die kolportierten rund 10.000 Euro Monatsgehalt für den geschassten Geschäftsführer Domenico Marinese sowie die Vertragsdauer bis Jahresmitte 2027 stimmen sollten, sind das mal so nebenbei rund 150.000 Euro. Selbst wenn dieser Betrag reduziert werden kann, bleibt das Ganze ein teures Missverständnis. Erst recht, weil Marineses Verpflichtung und Amtsantritt von hehren Worten begleitet worden waren.

Andersrum hätte auch ein Schuh draus werden können: Man behält den Geschäftsführer und stellt zusätzlich auf Vollzeitbasis einen Vermarktungsfachmann wie den neuen Geschäftsführer Andreas Olbert ein, der Marinese ergänzt. Dann hätten – im Paket preiswerter – zwei Leute jenes Feld beackert, das für die Eulen so wichtig ist. Nun aber hat’s eine weitere Negativschlagzeile gegeben, und Marineses weiteres Gehalt ist aus Vereinssicht für die Tonne.