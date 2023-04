Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Amateursportler dürfen in Rheinland-Pfalz wieder im Freien trainieren – momentan allerdings kontaktfrei und in begrenzter Personenanzahl. Bei den Sportvereinen in der Pfalz werden daher vorsichtig erste Hebel in Bewegung gesetzt. Auch für den Kontaktsport gibt es schon Überlegungen.

Die Zeit der Einsamkeit beim Sport ist erst einmal vorbei: Seit Montag dürfen kleinere Gruppen wieder draußen trainieren. Maximal zehn Erwachsene plus Trainer können gemeinsam Sport