Die ersten Abschiede sind verkündet. Simon Skarlatidis und Lukas Gottwalt haben wissen lassen, dass sie den Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verlassen (müssen). Ihre Verträge laufen aus – wie rund ein Dutzend andere.

Zeit zum Durchatmen bleibt den Verantwortlichen bei den Roten Teufeln nicht viel. Immerhin aber gibt es nun ein paar Baustellen weniger, als das bei einem Abstieg in die Vierte Liga der Fall gewesen wäre. Obwohl viele Kontrakte – gerade auch die der von anderen Klubs ausgeliehenen Leistungsträger wie Felix Götze (RHEINPFALZ-Notenbester beim FCK mit 2,60 im Durchschnitt), Jean Zimmer, Toptorschütze Marvin Pourié, Daniel Hanslik oder Marvin Senger – auslaufen, steht ein Grundgerüst des Teams für die Saison 2021/22, die am 23. Juli beginnt. 32 (!) Spieler hat der FCK in der zurückliegenden verkorksten Drittliga-Saison eingesetzt. Ungleich mehr Quantität als Qualität. Dabei sollte der Kader doch „klein, aber fein“ sein. Wieder einmal ein nicht eingelöstes Versprechen der sportlich Verantwortlichen vor der nun abgelaufenen Runde – deren Begleitumstände sehr schwierig waren mit dem Anfang Dezember 2020 dann abgeschlossenen Insolvenzverfahren und den internen Querelen.

Top-Torschütze ließ noch viele Chancen liegen

Top-Torschütze des FCK ist wie nach der Hinrunde Marvin Pourié. Sein Tor zum 2:1 in Dresden, bei dem der Ball vom Gegner ins Netz gelenkt wurde, ist laut DFB-Statistik ihm zuerkannt worden. Also hat er elf Treffer erzielt – angesichts etlicher vergebener Großchancen hätten es deutlich mehr Treffer sein müssen. Allerdings wurde er vor allem zuletzt auch oft früher ausgewechselt, was ihm potenzielle Chancen nahm. In der Rückserie gelangen ihm nur vier Treffer, zu wenig für einen sehr teuren Drittligaspieler. Die Zeichen stehen auf Abschied nach der nun ausgelaufenen Leihe.

Hanslik kommt gegen Ende in Fahrt

Dafür kam Sturmkollege Daniel Hanslik in der Schlussphase der Saison in Fahrt. Die offensivere, aggressivere Spielweise unter dem neuen Trainer Marco Antwerpen kam ihm entgegen. Die Leihgabe von Holstein Kiel war der erfolgreichste Lauterer Rückrunden-Torschütze. Top-Vorlagengeber nach Anfangsschwierigkeiten in dieser Saison unter allen drei Cheftrainern Boris Schommers, Jeff Saibene und Antwerpen war Philipp Hercher. Der 25-Jährige ist noch ein Jahr an den FCK gebunden. Hercher war ein Gewinner der Saison. Gleiches gilt neben den Leihgaben Götze, Zimmer, Senger und Hanslik für die Torhüter Avdo Spahic und Matheo Raab. Und für Hendrick Zuck, dessen Vertrag ausläuft. Trainer Antwerpen will den Verlässlichen behalten.

FCK-Rückrunde im Rückspiegel

20. Spieltag: Dynamo Dresden - FCK 4:3 (2:1). Tore: 0:1 Redondo (13.), 1:1 Daferner (32.), 2:1 Hosiner (45.), 2:2 Pourié (46.), 2:3 Redondo (58.), 3:3 Königsdörffer (74.), 4:3 Hosiner (82.). Der Rasen muss vor dem Torspektakel von einer dicken Schneedecke befreit werden. Die mutigen Lauterer führen am 23. Januar zweimal, können aber nicht nachlegen. Marvin Pourié hat das 4:2 auf dem Fuß (67.), am Ende heißt es 3:4.

21. Spieltag: FCK - Türkgücü München 0:0. Der FCK ist nach dem 21. Spieltag 17. der Tabelle.

22. Spieltag: FCK - Wehen Wiesbaden 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Lankford (69.). Ein desaströser Auftritt des FCK. Noch am 30. Januar, dem Tag der Niederlage, muss Trainer Jeff Saibene gehen. Der FCK ist nach dem 22. Spieltag 18. der Tabelle, Drittletzter, ist noch einen Abstiegsplatz tiefer gerutscht.

23. Spieltag: SV Waldhof Mannheim - FCK 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Zuck (14.), 0:2 Kleinsorge (20.). Der neue FCK-Trainer Marco Antwerpen stellt das Team zu seinem Einstand radikal um. Die Roten Teufel gehen aggressiv und zielstrebig zu Werke. Lohn: im Derby der vierte Saisonsieg. Feiernde Fans bei der Rückkehr auf den „Betze“.

24. Spieltag: FCK - FC Bayern München II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Oberlin (67.), 1:1 Hanslik (72.) - Gelb-Rote Karte: Arrey-Mbi (51., wiederholtes Foulspiel). Redondos vermeintliches 2:1 (74.) wurde nicht anerkannt. Abseits – eine Fehlentscheidung.

25. Spieltag: FC Ingolstadt - FCK 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Butler (85.). Bitter für den FCK: Joker Butler (19) sticht.

26. Spieltag: FCK - SV Meppen 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Hemlein (29.), 1:1 Ritter (38.), 1:2 Boere (47., Foulelfmeter), 2:2 Huth (59.).

27. Spieltag: Hansa Rostock - FCK 2:1 (0:1). Tore: 0:1 Kraus (25.), 1:1 Omladic (47.), 2:1 Roßbach (90.+6) - Rote Karte: Antwerpen (Trainer, 90.+5). Nach Führung und gutem Auftritt kassiert der FCK in der Nachspielzeit nach Freistoß und Kopfball den herben Nackenschlag. 1:2.

28. Spieltag: FCK - FSV Zwickau 2:2 (0:0). Tore: 0:1 Starke (60.), 1:1 Hercher (64.), 2:1 Brinkies (71., Eigentor), 2:2 Stanic (90.+5) - Rote Karte: Gözütok (76., rohes Spiel). Wieder ein später Nackenschlag. Die Partie fiel am 13. März wegen Starkregens aus und wurde am 7. April zwischen den Spieltagen 30 und 31 nachgeholt.

29. Spieltag: 1. FC Magdeburg - FCK 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Atik (56.). Ein grottenschlechter FCK verliert das Kellerduell. Danach packt Antwerpen das Team hart an mit Nachttraining und vielen strammen Laufeinheiten.

30. Spieltag: FCK - Hallescher FC 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Pourié (28.), 1:1 Boyd (64.), 2:1 Kraus (81.), 3:1 Hercher (90.) - Gelb-Rote Karte: Redondo (61., wegen Reklamierens). Die Fans unterstützen das Team mit Bannern.

31. Spieltag: VfB Lübeck - FCK 1:1 (1:0). Tore: 1:0 Akono (31.), 1:1 Hanslik (54.) - Gelb-Rote Karte: Winkler (90.+3, wiederholtes Foulspiel).

32. Spieltag: FCK - 1. FC Saarbrücken 2:1 (2:1). Tore: 1:0 Hanslik (11.), 1:1 Zeitz (22.), 2:1 Hanslik (24.). Derbysieg – erkämpft und erspielt.

33. Spieltag: MSV Duisburg - FCK 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Hanslik (11.), 1:1 Götze (55., Eigentor), 1:2 Senger (80.), 2:2 Kamavuaka (90.). Wieder ein punktekostender Gegentreffer als Schlussakkord in Moll für den FCK.

34. Spieltag: FCK - SpVgg Unterhaching 3:2 (2:1). Tore: 1:0 Hercher (32.), 1:1 Heinrich (35.), 2:1 Hlousek (36.), 2:2 Hain (77.), 3:2 Pourié (83., Foulelfmeter).

35. Spieltag: 1860 München - FCK 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Neudecker (31.), 2:0 Steinhart (52., Foulelfmeter), 3:0 Steinhart (70.). Eine Lehrstunde.

36. Spieltag: FCK - KFC Uerdingen 4:1 (3:1). Tore: 0:1 Wagner (6.), 1:1 Hercher (14.), 2:1 Götze (27.), 3:1 Pourié (39.), 4:1 Zuck (83.).

37. Spieltag: Viktoria Köln - FCK 3:3 (3:1). Tore: 0:1 Hanslik (14.), 1:1 Thiele (18.), 2:1 Thiele (19.), 3:1 Klefisch (32.), 2:3 Huth (71.), 3:3 Hanslik (88.). Tags darauf ist der FCK-Klassenverbleib sicher, weil Bayern II nicht gegen 1860 München gewinnt (2:2).

38. Spieltag: FCK - SC Verl 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Rabihic (64.), 1:1 Redondo (70.) - Gelb-Rote Karte: Sessa (wiederholtes Foulspiel). Zuschauer: in der Rückrunde wegen der Pandemie-Lage keine bei FCK-Spielen.