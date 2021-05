Das Spiel möglichst eng gestalten, die Chance ergreifen, sollte sie sich bieten: Bundesligist Eulen Ludwigshafen gastiert am Donnerstag (19 Uhr) in einem Nachholspiel beim TSV Hannover-Burgdorf.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass sich die Eulen auf eine Partie in der ZAG-Arena in Hannover vorbereiten. Ursprünglich hätte das Spiel am 25. März ausgetragen werden sollen, musste aber wegen eines Corona-Falls bei Hannover abgesagt werden. Die Niedersachsen sind gut drauf, sind seit vier Spielen ungeschlagen. „Dort sind mittlerweile alle fit, auch die zweite Garde ist sehr gut eingespielt. Die kommen und geben direkt Gas“, sagt Eulen-Trainer Ben Matschke. Die Recken belegen mit 25:31 Punkten Platz 14.

Matschke lobt Ortega

Große Stücke hält Matschke auf Carlos Ortega, den Trainer der Hannoveraner, der mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird. „Er lässt so viele Sachen spielen, das sieht man bei keiner anderen Mannschaft in der Bundesliga.“ Matschke weiß einen Gegner mit einer guten Mischung aus Erfahrung und jungen wilden auf die Eulen zukommen. Da ist ein Fabian Böhm, da ist der ehemalige Friesenheimer Evgeni Pevnov, da sind Johan Hansen, Ivan Martinovic, Ilija Brozovic oder Filip Kuzmanovski.

Alle Mann an Bord

Dennoch sieht Matschke sein Team nicht chancenlos. „Wir waren in jedem Spiel dran, das wollen wir auch dort sein“, betont der Trainer. Im Hinspiel konnten sich die Eulen beim 27:27 (11:14) den ersten Heim-Punkt der Saison erkämpfen. Nach der 26:28 (12:15)-Niederlage am Sonntag im Kellerduell gegen die HSG Nordhorn-Lingen wollen die Eulen wieder ihr anderes Gesicht zeigen. Dafür hat Matschke alle Mann an Bord.