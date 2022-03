Basketball-Superstar LeBron James hat seinen strauchelnden Los Angeles Lakers den nächsten Sieg beschert und nimmt Kurs auf Platz zwei der ewigen Punkteliste in der nordamerikanischen Profiliga NBA.

Los Angeles (dpa) - Der 37-Jährige erzielte beim 122:109 gegen die Washington Wizards 50 Punkte und traf 18 seiner 25 Würfe aus dem Feld. Erst vor knapp einer Woche hatte James gegen die Golden State Warriors 56 Punkte erzielt und dabei seine Extraklasse unter Beweis gestellt.

Der viermalige NBA-Champion James nimmt Kurs auf den nächsten Eintrag im Geschichtsbuch der besten Basketball-Liga der Welt: Mit seinem 50-Punkte-Spiel gegen die Wizards rückte James deutlich näher an Karl Malone heran, der in der Ligageschichte die zweitmeisten Punkte (36.928) erzielt hat. James (36.793) liegt nur noch 135 Punkte hinter Malone und könnte den früheren Starspieler noch im März überholen. Deutlich in Führung liegt Kareem Abdul-Jabbar mit 38.387 Zählern.

Die Kalifornier (29 Siege, 37 Niederlagen) müssen als derzeit Zehnter der Western Conference um den Einzug in die Playoffs bangen.