Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Präsidium des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) hat am Dienstagabend beschlossen, den Pflichtspielbetrieb in allen Spielklassen von der Verbandsliga bis in die untersten Klassen und im Pokal ab heute bis auf Weiteres anzuhalten. Von den Vereinen gibt es dafür Verständnis – allerdings nicht von allen. Wir haben uns bei Klubs in der Pfalz umgehört.

So wird beispielsweise auch das Verbandspokal-Viertelfinale zwischen dem Landesligisten SV Hermersberg und Drittligist 1. FC Kaiserslautern nicht wie vorgesehen am 11. November stattfinden.