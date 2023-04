Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im November bleibt der Tischtennisschläger – zumindest bei den meisten Akteuren – eingemottet. Der Pfälzische Tischtennisverband (PTTV) muss in Folge des Lockdown light in diesem Monat den Spiel- und Trainingsbetrieb ruhen lassen. Das gilt in großen Teilen auch für den Deutschen Tischtennisbund (DTTB), der bereits schon weitreichende Entscheidungen getroffen hat. Wir haben mit Aktiven aus der Pfalz gesprochen, wie sie mit der Situation umgehen.

Die kleine weiße Plastikkugel liegt derzeit in den Balleimern. Für die meisten Akteure heißt es deshalb Alternativen suchen. Oberligaspieler Christopher Enders (TSG Kaiserslautern)