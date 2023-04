Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Emporkömmling macht einen entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt, der Etablierte taumelt in Richtung Abgrund. In der Bundesliga entwickeln sich Heidelberg und Frankfurt in gegensätzliche Richtungen – und ein Trainer könnte die Seiten wechseln.

Die Augen suchten und trafen sich. Branislav Ignjatovic, den in der Basketball-Szene alle nur „Frenki“ nennen, hielt Ausschau nach Albin Mauz und Serena Benavente. Wenige Momente später