Fünf Punkte fehlen noch zum Saisonziel und dem sicheren Klassenerhalt. Beim 1. FC Saarbrücken kann von den Drittliga-Kickern des SV Waldhof am Mittwoch (19 Uhr) mehr als die Hälfte davon abgearbeitet werden.

Patrick Glöckner ist überzeugt davon, dass seine Mannschaft im Ludwigspark in der Lage ist, 90 Minuten und ein bisschen länger läuferisch und kämpferisch voll dagegenzuhalten, um im Spiel beim Südwest-Rivalen siegfähig zu sein. Damit das so ist, muss der Trainer des SVW seine Spieler bis dahin allerdings in Watte packen. Ein bisschen Regeneration, Ergometer-Training, Massagen, Sauna – das sind die Maßnahmen, mit denen der Coach die Waldhöfer wieder auf Vordermann bringen möchte. Schließlich mussten die Mannheimer am Sonntag beim 3:2-Sieg gegen den VfB Lübeck alles aus sich herausholen und die Zeit bis zum Saarbrücken-Match ist knapp.

Ferati könnte in den Kader zurückkehren

Mindestens ebenso viel Gegenwehr wie von den Lübeckern erwarten die Mannheimer in Saarbrücken, denn die wollen nach der 1:2-Niederlage im Derby beim 1. FC Kaiserslautern ganz sicher eine positive Reaktion zeigen. „Sie haben viele spielerische Ansätze und sind in ihren Auftritten sehr variabel“, lobt Glöckner den kommenden Gegner.

Hilfreich ist deshalb, dass alle Akteure die Partie am Sonntag verletzungsfrei überstanden haben. Die angeschlagenen Angreifer Dennis Jastrzembski und Dominik Martinovic sollten wieder einsatzbereit sein. Arianit Ferati könnte nach Problemen im Fuß in den Kader zurückkehren.