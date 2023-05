Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Arianit Ferati und Michael Schultz saßen am Dienstag mit im Bus, mit dem sich der SV Waldhof Mannheim zum Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching aufmachte. Beide kehren in den Kader zurück und wollen mithelfen, am Mittwoch (19 Uhr) die Aufstiegschance des Drittligisten zu wahren. Das gilt auch für Florian Flick, den Senkrechtstarter der vergangenen Partien.

Bernhard Trares ist nicht überrascht von den Leistungen des gerade 20 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspielers. „Er ist nicht umsonst unser fittester Spieler“, sagt der Waldhof-Coach