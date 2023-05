Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feldverweis hin, Verletzungsausfall her: Ab und an gewinnt im Fußball schlichtweg die bessere Mannschaft. Im Saarland-Derby war Drittliga-Primus SV Elversberg klar besser. So viel besser, dass die SVE über den 1. FC Saarbrücken ein 0:4 (0:3)-Debakel hat hereinbrechen lassen.

Welch ein Temperamentsausbruch. Für den sonst so aufgeräumt-reserviert wirkenden Horst Steffen war das vergleichsweise ein vulkanisches Gebaren. Eben noch war der SVE-Coach versonnen übers