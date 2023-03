Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Leon Wolff gilt mit seinen 16 Jahren als der talentierteste Nachwuchsjockey Deutschlands. Er startet am Samstag in Mannheim.

Wenn es am Samstag zum letzten Renntag dieser Saison auf der Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim kommt, dann taucht ein Name in sechs von acht Prüfungen auf, der aufhorchen lässt: Leon Wolff. Der Kölner