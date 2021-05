Das Datum steht seit fast einem Jahr fest und klingt wie ein Marketingtitel – 20.12.20. Doch dann kam das Coronavirus und stellte die Wahl „Sportler des Jahres“ auf den Prüfstand. Es gibt sie seit 1947, und es wird sie auch 2020 geben, versichert Cheforganisator Klaus Dobbratz. Das ZDF und die Stadt Baden-Baden bleiben starke Partner. Gemeinsam haben sie sich ein ganz besonderes Bonbon ausgedacht.

Hallo Herr Dobbratz, ich erwische Sie mitten in der intensiven Vorbereitung für die Wahl „Sportler des Jahres“. Läuft denn alles nach Plan? Womit ist denn zu rechnen?

Ich kann und will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Wir müssen vorsichtig sein, weil wir sozusagen in Prüfung sind. Und es ist ja bekannt, dass im Moment alles verboten und bis Ende November alles dicht ist.

Aber an mich kam vor einer Woche eine Karte, dass der 20. Dezember als der Tag der Proklamation der Sieger steht, eben nur anders.

Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Unser Gesundheitskonzept ist umfangreich, in Zusammenarbeit mit dem ZDF, mit dem Kurhaus in Baden-Baden und mit den Hotels erarbeitet. Vom örtlichen Gesundheitsamt stammt die Aussage, dass es keine Mängel im Konzept gebe.

Und wie sieht das Hygienekonzept aus?

Es basiert anstatt auf 720 Personen wie sonst auf 100 Personen im Benazetsaal des Kurhauses Baden-Baden, wo die Proklamation immer stattfindet. Mehr geht nicht. Mit dieser Fallzahl rechnen und arbeiten wir. Es gibt aber auch eine 1b-, eine 1c- und 1d-Lösung.

Die Gala vor Ort ist das eine ...

Moment, wir nehmen das Wort Gala nicht in den Mund. Es wird eine Auszeichnung für verdiente Sportler, möglichst mit Gästen, sein. In der Schublade liegt auch ein Plan ohne Gäste, also der Plan einer Geisterveranstaltung.

Okay. Das Kurhaus ist das eine, die beiden anderen Dinge sind das ZDF sowie die Wahl als solches, der Wahlmodus. Die Sendung steht also?

Ja, sie ist im ZDF-Ablaufplan für den 20. Dezember 22.30 Uhr fixiert. Es gibt das absolute Okay des Senders. Wir hatten vor einer Woche die erste Präsenzbesichtigung mit allem Pipapo in Baden-Baden, zum Beispiel, um Wege zu finden, wo man sich nicht kreuzt. Den roten Teppich wird es in anderer Form geben, das kann ich schon mal sagen. Aber an Disco oder After-Show-Party oder die Stände unserer Wirtschaftspartner ist grad gar nicht zu denken. An dem Essen vor der Proklamation wollen jedoch festhalten.

All die Jahre haben immer die Journalisten dieses Landes gewählt. Ändert sich daran etwas? Kann es denn überhaupt genügend Kandidaten geben, es war ja nicht so viel los?

Wir sitzen Montag und Dienstag zusammen, haben da unsere übliche Klausur mit der Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten. Es werden deutlich weniger sein, keine Frage. Es wird auch nur ein Ranking eins, zwei drei geben auf den Stimmzetteln der Journalisten und bei der Präsentation jeweils nur die Erstplatzierten der drei Kategorien Sportler, Sportlerin und Mannschaft auf der Bühne stehen. Das Sportjahr 2020 war in der Tat überschaubar.

Und Sie haben ein Bonbon, wie auf der Karte angekündigt.

Ja, das haben wir. Zusätzlich wird es eine Legendenwahl geben. Es wird die Legende des Jahrzehnts der Jahre 2010 bis 2019 gewählt, und zwar von den ZDF-Internet-Usern und von den „Athleten für Deutschland“. 50:50 geht die Abstimmung ins Endergebnis ein. Auch die Ehrung des Sparkassenpreises für Vorbilder wird es geben. Für uns als Veranstalter ist das aus wirtschaftlichen Gründen megawichtig. All unsere Sponsoren sind bei der Stange geblieben, sonst wäre das Risiko für uns zu hoch.

Eine emotionale Frage. Sie haben viele Höhen und Tiefen mit der Wahl erlebt, deutlich mehr Höhen, wie ich denke. Waren sie nicht schon am Verzweifeln und Aufgeben?

Wir gingen 2019 auseinander und wussten, dass das Datum für die nächste Wahl 20.12.20 ist. Das war wie ein Marketingtitel. Wir wurden brutal aus einem Traum gerissen. Es wird die problematischste Veranstaltung, seit ich das mache. Aber wir glauben an sie.

Die Sportlerwahl, eine Erfindung ihres Vaters Kurt, ist ihr Leben. Wie behalten Sie in Zeiten dieser Pandemie die Nerven?

Es sagen in der Tat einige, was ihr da im Vorfeld leistet, ohne zu wissen, wo es hinläuft, ist ja unglaublich. Die Wahl ist unser eigenes Kind, das Kind der Familie Dobbratz, und um dein Kind kämpfst du bis zum letzten Atemzug. Wir versuchen, ruhig zu bleiben. Wir haben tolle Leute in Baden-Baden, eine unglaubliche Unterstützung. Wir glauben daran, dass es eine ZDF-Sendung gibt, die „Sportler des Jahres“ heißt. Unsere Bewunderung gilt jenen Sportlern, die 2020 fast alles verloren haben und dennoch weiter trainierten, weiter an sich glaubten, sich weiter gegenseitig motivierten.